В США болельщики бейсбола увидели свастику на новых кепках клуба (фото)
Пришлось вернуться к старому дизайну.
Пришлось вернуться к старому дизайну.
В США возник скандал вокруг бейсбольной команды «Сан-Диего Падрес». Клуб совместно с производителем экипировки New Era выпустил новые бейсболки для предсезонных матчей.
Но болельщики команды разглядели в новом дизайне свастику. Такой эффект возник
«Сан-Диего» уже отреагировал на критику болельщиков, заявив, что на предсезонке команда будет использовать атрибутику с классическим дизайном, но по контрактным обязательствам один раз игроки наденут новые бейсболки.
Илья Андреев