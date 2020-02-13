Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Р
Ак Барс
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
Адмирал
32
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь
Амур
21
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
Барыс
12
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
Динамо Мн
30
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
Металлург Мг
30
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
Куньлунь
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
СКА
22
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Йокерит
34
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Спартак
25
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Сочи
Б
23
Хоккей. НХЛ
14.02
Баффало Сэйбрз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
14.02
Торонто Мэйпл Ливз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
14.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
14.02
Флорида Пантерз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
14.02
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
14.02
Оттава Сенаторз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
14.02
Нэшвилл Предаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
14.02
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
14.02
Колорадо Эвеланш
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
14.02
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
14.02
Анахайм Дакс
Калгари Флэймз
Все события
Фоторепортажи
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

В США болельщики бейсбола увидели свастику на новых кепках клуба (фото)

Пришлось вернуться к старому дизайну.

Наверх

В США возник скандал вокруг бейсбольной команды «Сан-Диего Падрес». Клуб совместно с производителем экипировки New Era выпустил новые бейсболки для предсезонных матчей.

Но болельщики команды разглядели в новом дизайне свастику. Такой эффект возник из-за скрещивания двух логотипов «Падрес»: SD и талисмана команды Swinging Friar.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сан-Диего» уже отреагировал на критику болельщиков, заявив, что на предсезонке команда будет использовать атрибутику с классическим дизайном, но по контрактным обязательствам один раз игроки наденут новые бейсболки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Андреев

Биатлонисты сборной Норвегии выиграли смешанную эстафету на ЧМ
Мартен Фуркад обсудит с адвокатом подачу иска к Анфисе Резцовой
Футболист ЦСКА подписал контракт с московским «Торпедо»
Русские захватывают Америку: столько наших в НХЛ не было 14 лет
Юрий Семин высказался о скором уходе Миранчуков из «Локомотива»
Нападающий «Аякса» перейдет в «Челси» за 40 миллионов евро
Российская биатлонистка завоевало серебро на этапе Кубка IBU
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь