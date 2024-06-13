Полицейский применил электрошокер к фанату на поле: видео

Во время игры на поле выбежал молодой болельщик «Редс», который подбежал к одному из игроков, а потом начал убегать от полицейского. Затем фанат сделал сальто перед сотрудником полиции и был задержан с применением выстрела электрошокером в спину.

19-летнего Уильяма Хендона доставили в отделение и предъявили обвинения в проникновении на закрытую территорию и создании помехи для общественного мероприятия.

Ранее переводчик звезды MLB Шохея Отани Иппей Мидзухара оказался замешан в скандале со ставками на спорт, которые запрещены в Калифорнии. Переводчик сумел получить доступ к многомиллионным счетам Отани и осуществлял денежные переводы в нелегальную букмекерскую контору.

Чуть более чем за два года Мидзухара сделал ставок на общую сумму $243 млн, а его чистый убыток составил $41 млн. Примечательно, что Отани отыграл в США шесть лет и заработал за этот период чуть более $42 млн. Против Мидзухары возбуждено уголовное дело о банковском мошенничестве. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.