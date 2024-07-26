Футболку легендарного бейсболиста продадут за рекордную сумму

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Вчера, 25 июля, сумма, которую предложили за форму Рута, времен его выступления за команду «Нью-Йорк Янкис» составила $13,3 млн, включая сборы и комиссионные. Такая сумма является рекордным для спортивных сувениров.

Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2022 года, когда игровая майка баскетболиста Майкла Джордана, в которой он в 1998 году вышел на первый матч финальной серии плей-офф НБА против «Юты» в составе «Чикаго Буллз», была продана на аукционе за $10,1 млн.

Рекорд по стоимости карточек составляет $12,6 млн. За такую сумму в августе 2022 года игровая карточка бейсболиста Микки Мэнтла была продана на аукционе, организованном Heritage Auctions.

Отмечается, что стоимость футболки Бейба Рута может увеличиться, так как аукцион продлится до 24 августа.