Футболку легендарного бейсболиста продадут за рекордную сумму
Игровую футболку американского бейсболиста Бейба Рута продадут на аукционе, организованном компанией Heritage Auctions, за рекордную сумму, сообщает AFP.
Игровую футболку американского бейсболиста Бейба Рута продадут на аукционе, организованном компанией Heritage Auctions, за рекордную сумму, сообщает AFP.
Вчера, 25 июля, сумма, которую предложили за форму Рута, времен его выступления за команду «Нью-Йорк Янкис» составила $13,3 млн, включая сборы и комиссионные. Такая сумма является рекордным для спортивных сувениров.
Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2022 года, когда игровая майка баскетболиста Майкла Джордана, в которой он в 1998 году вышел на первый матч финальной серии плей-офф НБА против «Юты» в составе «Чикаго Буллз», была продана на аукционе за $10,1 млн.
Рекорд по стоимости карточек составляет $12,6 млн. За такую сумму в августе 2022 года игровая карточка бейсболиста Микки Мэнтла была продана на аукционе, организованном Heritage Auctions.
Отмечается, что стоимость футболки Бейба Рута может увеличиться, так как аукцион продлится до 24 августа.
Бейб Рут выступал за «Нью-Йорк Янкис» с 1920 года по 1934 год, в составе команды он четыра раза выиграл мировую серию — решающая серия игр Главной лиги бейсбола (MLB). Еще три чемпионства он завоевал с «Бостон Ред Сокс». Рут установил множество рекордов MLB. Спортсмен включен в Национальный зал славы бейсбола, сборную столетия и сборную всех времен MLB. В «Нью-Йорке» за ним закреплен 3-й номер, под которым он выступал. Рут умер в 16 августа 1948 года в возрасте 53 лет.