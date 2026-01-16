Ричмонд
Россиянин подписал контракт с клубом MLB «Лос-Анджелес Доджерс»

Рикардо Пуллес‑Рябов стал первым россиянином в MLB за 33 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Бейсбольный клуб "Лос-Анджелес Доджерс"

Бейсболист Рикардо Пуллес‑Рябов подписал контракт с «Лос‑Анджелес Доджерс», сообщает пресс‑служба клуба MLB.

Сообщается, что клуб подписал контракт с 22 иностранными игроками, которые находились в статусе свободных агентов. В этот список вошел российский кэтчер Пуллес‑Рябов.

Пулессу‑Рябову 17 лет, его мама русская, а отец кубинец. До этого трансфера он выступал за «Москвич». Пуллес-Рябов специализируется на позиции леворукого бьющего и кетчера.

Последним российским игроком в MLB был Виктор Коул, который последний раз выступал в лиге 9 июля 1992 года. Российский питчер в 1992 году провел восемь игр в составе клуба «Питтсбург Пайрэтс».

В 1980-е годы в «Лос-Анджелес Энджелс» играли Рудольф Разжигаев, Евгений Пучков и Илья Богатырев. Они оказались в системе этого клуба после Игр доброй воли. В постсоветское время неудачную попытку закрепиться в основном составе «Атланты Брэйвз» предпринял Андрей Селиванов.