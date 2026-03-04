Бейсбольный матч в США приостановили из-за пеликана: видео

Инцидент произошел в начале четвертого иннинга. Птица запуталась в заградительной сетке, защищающей трибуны летящих мячей. Один из болельщиков, сидевших в первом ряду, помог пеликану освободиться, после чего птица оказалась на поле. Затем один из членов тренерского штаба домашней команды перенес пеликана в безопасное место, завернув его в полотенце.
Спустя несколько минут встреча была возобновлена и практически сразу бейсболистам Калифорнийского университета удалось повести в счете. Матч закончился их уверенной победой со счетом 11:1.
Бейсбольный стадион в Санта-Барбаре находится в пешей доступности от Тихоокеанского побережья, где нередко можно встретить колонии пеликанов. Иногда в поисках еды водоплавающие птицы могут залетать в городскую черту.
Примечательно, что в этот день в Калифорнии находилась команда НБА «Нью-Орлеан Пеликанс», которая проводила выездную игру против «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:110).