Бейсбольный матч в США приостановили из-за пеликана: видео

Инцидент произошел в начале четвертого иннинга. Птица запуталась в заградительной сетке, защищающей трибуны летящих мячей. Один из болельщиков, сидевших в первом ряду, помог пеликану освободиться, после чего птица оказалась на поле. Затем один из членов тренерского штаба домашней команды перенес пеликана в безопасное место, завернув его в полотенце.