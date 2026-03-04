Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бейсбольный матч в США приостановили из-за пеликана: видео

Матч по бейсболу между студенческими командами из Университета Лойолы Мэримаунт и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре был прерван из-за пеликана. Об этом сообщает USA Today.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в начале четвертого иннинга. Птица запуталась в заградительной сетке, защищающей трибуны летящих мячей. Один из болельщиков, сидевших в первом ряду, помог пеликану освободиться, после чего птица оказалась на поле. Затем один из членов тренерского штаба домашней команды перенес пеликана в безопасное место, завернув его в полотенце.

Спустя несколько минут встреча была возобновлена и практически сразу бейсболистам Калифорнийского университета удалось повести в счете. Матч закончился их уверенной победой со счетом 11:1.

Бейсбольный стадион в Санта-Барбаре находится в пешей доступности от Тихоокеанского побережья, где нередко можно встретить колонии пеликанов. Иногда в поисках еды водоплавающие птицы могут залетать в городскую черту.

Примечательно, что в этот день в Калифорнии находилась команда НБА «Нью-Орлеан Пеликанс», которая проводила выездную игру против «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:110).