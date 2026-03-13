Карточку действующего бейсболиста продали за рекордные $5,2 млн

Карточка с автографом 33-летнего аутфилдера была выпущена в единственном экземпляре в 2013 году, когда «Янкис» выбрали его на драфте МЛБ под общим 32-м номером. Он дебютировал за команду в 2016 году, а уже в следующем сезоне получил награду «Новичок года», вскоре став одной из ведущих звезд мирового бейсбола.
Предыдущий рекорд среди действующих игроков принадлежал бейсбольной карточке звездного аутфилдера «Лос-Анджелес Эйнджелс» Майка Траута, которая в 2020 году ушла с молотка за 3,9 млн долларов. Среди всех бейсболистов рекорд удерживает легендарный аутфилдер Микки Мэнтл, выигравший с «Нью-Йорк Янкис» семь Мировых серий в период с 1951 по 1962 год — его карточка в 2022 году была продана за 12,6 млн долларов.
Аарон Джадж трижды становился самым ценным игроком Американской лиги (2022, 2024, 2025) и является ее рекордсменом по числу выбитых хоумарнов за сезон (62). При росте 201 см и весе 128 кг он считается одним из самых крупных и мощных игроков в истории МЛБ.