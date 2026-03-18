США проиграли Венесуэле в финале Мировой бейсбольной классики

В финале, который проходил в Майами, южноамериканская команда обыграла сборную США (3:2). Венесуэльцы открыли счет в третьем иннинге, а затем упрочили свое преимущество в пятом после хоумрана Вильера Абреу. Американцам удалось сравнять счет в восьмом иннинге благодаря хоумрану Брайса Харпера, но в девятом заключительном иннинге Эухенио Суарес сделал хит, который позволил Хавьеру Санойе добраться до дома и принести победу своей сборной.
Сборная США во второй раз подряд проиграла в финале Мировой классики. В 2023 году американские бейсболисты с аналогичным счетом уступили сборной Японии.
Мировая классика проводится с 2006 года и является самым статусным бейсбольным турниром сборных в мире. Он проходит раз в несколько лет перед стартом сезона Главной лиге бейсбола (MLB) и собирает ведущих игроков лиги, а также сильнейших бейсболистов из других стран. Решающие матчи плей-офф проходят в США.
В этом году Мировая классика проводилась в шестой раз. На счету американцев лишь одна победа в турнире, одержанная в 2017 году. Трижды Мировую классику выигрывала сборная Японии (2006, 2009, 2023), еще одна победа на счету сборной Доминиканы (2013).
Новый сезон МЛБ стартует 25 марта. Действующим чемпионом является «Лос-Анджелес Доджерс», который в прошлогодней Мировой серии обыграли «Торонто Блю Джейс» (4−3).