США проиграли Венесуэле в финале Мировой бейсбольной классики

В финале, который проходил в Майами, южноамериканская команда обыграла сборную США (3:2). Венесуэльцы открыли счет в третьем иннинге, а затем упрочили свое преимущество в пятом после хоумрана Вильера Абреу. Американцам удалось сравнять счет в восьмом иннинге благодаря хоумрану Брайса Харпера, но в девятом заключительном иннинге Эухенио Суарес сделал хит, который позволил Хавьеру Санойе добраться до дома и принести победу своей сборной.