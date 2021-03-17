Болельщики ЦСКА смогут увидеть себя на видеобортах
Партнер Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА букмекерская компания Winline приобрела новые
Партнер Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА букмекерская компания Winline приобрела новые
Теперь болельщики смогут наслаждаться еще более красочным зрелищем как на арене
ЦСКА — действующий чемпион Евролиги и многолетний флагман российского баскетбола, который достойно представляет страну за границей. Важно, чтобы в национальных и международных турнирах арена, которую посещают российские и иностранные болельщики, соответствовала высокому статусу хозяев паркета и запоминалась приятной и современной атмосферой. Новые
«Мы благодарны нашим друзьям из компании Winline за столь ответственный подход к партнерству с нашим клубом. Всегда приятнее двигаться к новым вершинам вместе с теми, кто разделяет с тобой общие ценности и любовь к игре», — отметил президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин.
При этом болельщики
На борты попадут фото и ник или фото и имя болельщиков.