Болельщики ЦСКА смогут увидеть себя на видеобортах

Теперь болельщики смогут наслаждаться еще более красочным зрелищем как на арене красно-синих, так и при просмотре по телевидению.

ЦСКА — действующий чемпион Евролиги и многолетний флагман российского баскетбола, который достойно представляет страну за границей. Важно, чтобы в национальных и международных турнирах арена, которую посещают российские и иностранные болельщики, соответствовала высокому статусу хозяев паркета и запоминалась приятной и современной атмосферой. Новые LED-борты — один из инструментов, призванных расширить возможности для баскетбольных шоу армейцев и сделать их еще более запоминающимися.

«Мы благодарны нашим друзьям из компании Winline за столь ответственный подход к партнерству с нашим клубом. Всегда приятнее двигаться к новым вершинам вместе с теми, кто разделяет с тобой общие ценности и любовь к игре», — отметил президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин.

При этом болельщики красно-синих смогут увидеть себя на новых бортах во время матча Евролиги между ЦСКА и белградской «Црвеной Звездой», который пройдет 25 марта. Для этого фанатам необходимо поделиться в соцсетях своей ставкой на матч ЦСКА с хэштегом #WinlineCSKA.