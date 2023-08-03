Евролига проведет расследование о попытке подкупа украинского арбитра

2 августа Eurohoops опубликовал заявления Амбросова. Из них следует, что двое его коллег во время финальной серии Еврокубка 2021 года между казанским УНИКСом и «Монако» пытались дать ему взятку в размере € 10 тыс. за подсуживание российской команде. Арбитр обвинил украинца Бориса Рыжика и грека Илиаса Коромиласа. Инцидент произошел за несколько дней до второго матча серии, победу в котором одержал «Монако» со счетом 86:83.

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