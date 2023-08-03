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17:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Евролига проведет расследование о попытке подкупа украинского арбитра

Баскетбольная Евролига на официальном сайте заявила, что будет расследовать содержания заявлений украинского судьи Николая Амбросова о попытке подкупить его во время финальной серии Еврокубка в сезоне-2020/21.

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Источник: AP 2023

2 августа Eurohoops опубликовал заявления Амбросова. Из них следует, что двое его коллег во время финальной серии Еврокубка 2021 года между казанским УНИКСом и «Монако» пытались дать ему взятку в размере € 10 тыс. за подсуживание российской команде. Арбитр обвинил украинца Бориса Рыжика и грека Илиаса Коромиласа. Инцидент произошел за несколько дней до второго матча серии, победу в котором одержал «Монако» со счетом 86:83.

"Стандарты честности всех баскетбольных судей Евролиги основаны на твердом следовании моральным и этическим принципам и ценностям, таким как честность, честь и надежность. Евролига придерживается очень строгого протокола контроля, гарантирующего, что все игры проходят в условиях бесспорного фейер-плей, и проводит политику абсолютной нетерпимости к взяточничеству и коррупции.

Баскетбольная Евролига начнет внутреннее расследование, чтобы прояснить содержание заявлений украинского арбитра Николая Амбросова. По окончании внутреннего расследования Евролига обнародует его результаты и, если будут найдены какие-либо доказательства, применит все необходимые меры или санкции в отношении любого лица, которое может быть к этому причастно", — говорится в заявлении Евролиги.

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