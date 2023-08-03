Евролига проведет расследование о попытке подкупа украинского арбитра

2 августа Eurohoops опубликовал заявления Амбросова. Из них следует, что двое его коллег во время финальной серии Еврокубка 2021 года между казанским УНИКСом и «Монако» пытались дать ему взятку в размере € 10 тыс. за подсуживание российской команде. Арбитр обвинил украинца Бориса Рыжика и грека Илиаса Коромиласа. Инцидент произошел за несколько дней до второго матча серии, победу в котором одержал «Монако» со счетом 86:83.
"Стандарты честности всех баскетбольных судей Евролиги основаны на твердом следовании моральным и этическим принципам и ценностям, таким как честность, честь и надежность. Евролига придерживается очень строгого протокола контроля, гарантирующего, что все игры проходят в условиях бесспорного фейер-плей, и проводит политику абсолютной нетерпимости к взяточничеству и коррупции.
Баскетбольная Евролига начнет внутреннее расследование, чтобы прояснить содержание заявлений украинского арбитра Николая Амбросова. По окончании внутреннего расследования Евролига обнародует его результаты и, если будут найдены какие-либо доказательства, применит все необходимые меры или санкции в отношении любого лица, которое может быть к этому причастно", — говорится в заявлении Евролиги.