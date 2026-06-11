«Олимпиакос» может провести матчи Евролиги в Белграде

«Олимпиакос» может провести часть домашних матчей следующего сезона Евролиги в Белграде. Об этом сообщает Sportske.net.
После завершения сезона-2025/26 домашняя арена клуба, «Стадион мира и дружбы», уйдет на реновацию. В связи с этим руководство «Олимпиакоса» рассматривает несколько вариантов проведения матчей в начале следующего сезона.
Одним из основных вариантов называется Белград. В последние годы сербская столица регулярно принимала домашние матчи «Маккаби Тель-Авив» в Евролиге, а у «Олимпиакоса» сохраняются хорошие отношения с «Црвеной Звездой».
Также среди возможных площадок для домашних игр греческого клуба называются Крит, Кипр и арена Faliro Pavilion в Афинах.
Окончательное решение о временной домашней площадке «Олимпиакоса» на следующий сезон пока не принято.