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«Олимпиакос» может провести матчи Евролиги в Белграде

Греческий клуб рассматривает варианты временной домашней арены на время реновации «Стадиона мира и дружбы».

Источник: Reuters

«Олимпиакос» может провести часть домашних матчей следующего сезона Евролиги в Белграде. Об этом сообщает Sportske.net.

После завершения сезона-2025/26 домашняя арена клуба, «Стадион мира и дружбы», уйдет на реновацию. В связи с этим руководство «Олимпиакоса» рассматривает несколько вариантов проведения матчей в начале следующего сезона.

Одним из основных вариантов называется Белград. В последние годы сербская столица регулярно принимала домашние матчи «Маккаби Тель-Авив» в Евролиге, а у «Олимпиакоса» сохраняются хорошие отношения с «Црвеной Звездой».

Также среди возможных площадок для домашних игр греческого клуба называются Крит, Кипр и арена Faliro Pavilion в Афинах.

Окончательное решение о временной домашней площадке «Олимпиакоса» на следующий сезон пока не принято.