Ватутин рассказал о роли Иванова в победе России на Евробаскете

«Мало кто знает, но без Сергея Борисовича вряд ли бы появился российский паспорт Джей Ар Холдена. Идея о натурализации пришла от агента игрока Александра Рашковича. В Греции и Италии это уже была давно отработанная практика, а в России подобных прецедентов еще не существовало. Без поддержки Иванова не было бы и знаменитого броска Джея, который принес сборной России золото Евробаскета в Мадриде», — написал Ватутин.