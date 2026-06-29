Ватутин рассказал о роли Иванова в победе России на Евробаскете

Иванов скончался 26 июня в Москве на 74-м году жизни.
«Мало кто знает, но без Сергея Борисовича вряд ли бы появился российский паспорт Джей Ар Холдена. Идея о натурализации пришла от агента игрока Александра Рашковича. В Греции и Италии это уже была давно отработанная практика, а в России подобных прецедентов еще не существовало. Без поддержки Иванова не было бы и знаменитого броска Джея, который принес сборной России золото Евробаскета в Мадриде», — написал Ватутин.
Джон Роберт Холден выступал за ЦСКА с 2002 по 2011 год. В 2003 году американец получил российское гражданство и стал первым чернокожим баскетболистом в истории сборной России. Он защищал цвета сборной на Евробаскете-2005 и Евробаскете-2007, а также на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.
В финале Евробаскета-2007 против сборной Испании (60:59) Холден забил решающий бросок и принес сборной России первый и пока единственный титул чемпиона Европы.