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1 августа, источник: Sportmail.ru

ЛеБрон Джеймс открыл в родном городе школу для трудных детей

Трехкратный чемпион НБА ЛеБрон Джеймс открыл школу I Promise в своем родном городе Акрон (штат Огайо).

Источник: AP 2018

В учебном заведении будут заниматься 240 человек в возрасте 9−10 лет из неблагополучных семей. Обучение в нем будет бесплатным. К 2022 году количество классов и учащихся увеличится. Школа будет работать с 9 утра до 5 вечера.

Каждый ученик бесплатно получит школьную форму, велосипед и шлем. Детей будут кормить (завтрак, обед, полдник), для их семей откроют бесплатную столовую.

Каждый выпускник школы поступит в университет Акрона.

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«Это один из лучших моментов (если не лучший) в моей жизни», — твитнул ЛеБрон перед открытием школы.

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