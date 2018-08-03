«Не хочешь играть роль в команде — переходи в теннис или гольф». ЛеБрон Джеймс настраивает команду сына

«У нас члены Зала славы и одни из лучших баскетболистов за всю историю выходили со скамейки. Или вообще не играли. Это не значит, что они плохие игроки.



Есть парни в НБА, которые не играют. Значит ли это, что они плохие баскетболисты? Они что, попали в НБА, потому что жалели себя? Просто у них своя роль в команде.



И если не хочешь играть роль в команде, переходи в теннис или гольф. Потому что тогда ты сможешь делать все что захочешь. И винить кроме себя будет некого, потому что это индивидуальные виды спорта. Если душа лежит к этому, играйте в теннис или гольф.



Но если хочешь играть в командный вид спорта, то от чего-то придется отказаться, чтобы достичь своей цели», — объяснил ЛеБрон.