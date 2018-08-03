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3 августа, источник: Sportmail.ru

«Не хочешь играть роль в команде — переходи в теннис или гольф». ЛеБрон Джеймс настраивает команду сына

Звезда НБА ЛеБрон Джеймс этим летом помогал тренировать команду своего 13-летнего сына Бронни North Coast Blue Chips. Недавно стало известно, как он настраивал молодых баскетболистов на игру.

Источник: AP 2018

«У нас члены Зала славы и одни из лучших баскетболистов за всю историю выходили со скамейки. Или вообще не играли. Это не значит, что они плохие игроки.

Есть парни в НБА, которые не играют. Значит ли это, что они плохие баскетболисты? Они что, попали в НБА, потому что жалели себя? Просто у них своя роль в команде.

И если не хочешь играть роль в команде, переходи в теннис или гольф. Потому что тогда ты сможешь делать все что захочешь. И винить кроме себя будет некого, потому что это индивидуальные виды спорта. Если душа лежит к этому, играйте в теннис или гольф.

Но если хочешь играть в командный вид спорта, то от чего-то придется отказаться, чтобы достичь своей цели», — объяснил ЛеБрон.

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В июле команда с сыном Джеймса выиграла чемпионат США в своем возрасте.

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