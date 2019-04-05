Баскетболист чуть не спровоцировал массовую драку, бросив мяч в живот сопернику

Во время игры регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» — «Милуоки» на площадке искрило уже в первой четверти.



После борьбы под чужим кольцом защитник «Бакс» Эрик Бледсоу толкнул в спину звезду «Сиксерс» Джоэла Эмбиида. Тот ответил сопернику, кинув ему мяч, на что Бледсоу зарядил мячом в живот Эмбииду.



Джоэл тут же ринулся на обидчика, но драки между игроками не допустили судьи и их одноклубники.