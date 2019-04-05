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14:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист чуть не спровоцировал массовую драку, бросив мяч в живот сопернику

Страсти в матче НБА.

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Источник: РИА "Новости"

Во время игры регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» — «Милуоки» на площадке искрило уже в первой четверти.

После борьбы под чужим кольцом защитник «Бакс» Эрик Бледсоу толкнул в спину звезду «Сиксерс» Джоэла Эмбиида. Тот ответил сопернику, кинув ему мяч, на что Бледсоу зарядил мячом в живот Эмбииду.

Джоэл тут же ринулся на обидчика, но драки между игроками не допустили судьи и их одноклубники.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге Бледсоу был удален до конца матча, а Эмбиид продолжил матч. Но это не помогло «Филадельфии», она проиграла «Милуоки"122:128.

«Бакс» гарантировали себе первое место в Восточной конференции и преимущество домашней площадки вплоть до финала конференции.

Илья Андреев

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