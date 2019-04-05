Баскетболист чуть не спровоцировал массовую драку, бросив мяч в живот сопернику
Страсти в матче НБА.
Страсти в матче НБА.
Во время игры регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» — «Милуоки» на площадке искрило уже в первой четверти.
После борьбы под чужим кольцом защитник «Бакс» Эрик Бледсоу толкнул в спину звезду «Сиксерс» Джоэла Эмбиида. Тот ответил сопернику, кинув ему мяч, на что Бледсоу зарядил мячом в живот Эмбииду.
Джоэл тут же ринулся на обидчика, но драки между игроками не допустили судьи и их одноклубники.
В итоге Бледсоу был удален до конца матча, а Эмбиид продолжил матч. Но это не помогло «Филадельфии», она проиграла «Милуоки"122:128.
«Бакс» гарантировали себе первое место в Восточной конференции и преимущество домашней площадки вплоть до финала конференции.
Илья Андреев