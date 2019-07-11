Суперзвезда НБА поучаствовал в футбольном челлендже (видео)

Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
Лачи
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
18:30
Транс
Будучност
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Алашкерт
ФК Македония
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Вентспилс
Теута
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ордабасы
Торпедо Кт
00
Футбол. Еврокубки
19:00
КуПС
Витебск
Футбол. Еврокубки
19:00
Флора
Раднички Н
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабаил
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
19:30
Ружомберок
Левски
Футбол. Еврокубки
19:30
Ритеряй
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
19:30
Бальцан
Домжале
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:00
Бранн
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Мура
Футбол. Еврокубки
20:00
Дебрецен
Кукеши
Футбол. Еврокубки
20:00
Крусейдерс
Б-36
Футбол. Еврокубки
20:00
Бреннбю
Интер Т
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
КР Рейкьявик
Футбол. Еврокубки
20:00
Академия Пандев
Зриньски
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Хибернианс
Футбол. Еврокубки
20:00
Сперанца Н
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
20:00
Радник Б
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
Энгордани
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис К
Аполлон
Футбол. Еврокубки
20:00
Лиепая
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
16:30
Пюник
Шкупи
33
Футбол. Еврокубки
20:30
Фола
Чихура
Футбол. Еврокубки
21:00
Конна'с Куэй
ФК Килмарнок
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
РФШ
Футбол. Еврокубки
21:30
Европа
Легия
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Милсами
Футбол. Еврокубки
21:30
Чукарички
Бананц
Футбол. Еврокубки
21:30
Зета
Види
Футбол. Еврокубки
21:30
ДАК
Краковия
Футбол. Еврокубки
21:45
Корк Сити
Прогрес
Футбол. Еврокубки
21:45
Клифтонвилл
Хеугесунн
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
Норчепинг
Футбол. Еврокубки
21:45
Абердин
РоПС
Футбол. Еврокубки
22:00
Гонвед
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
22:00
Широки Бриег
Кайрат
Футбол. Еврокубки
23:00
Брейдаблик
Вадуц
Футбол. Еврокубки
23:00
Стьярнан
Левадия
Все события
Фоторепортажи
11Семин приближается к Бескову
11Лучшие капитаны «Спартака». Кто они?
17:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Суперзвезда НБА поучаствовал в футбольном челлендже (видео)

Джеймс Харден в гостях у «Арсенала».

Наверх
Источник: AP 2019

Один из лучших баскетболистов НБа Джеймс Харден приехал в Англию и побывал на стадионе «Арсенала». Защитник «Хьюстона» примерил футболку «канониров» и попробовал себя в роли вратаря и полевого игрока.

Также Харден принял участие в популярном челлендже «Попади в перекладину». Но в отличие от футболистов представитель НБА пытался попасть в цель, бросая мяч по-баскетбольному.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне «Хьюстон» Хардена выбыл во втором раунде плей-офф, при этом сам баскетболист претендовал на звание лучшего игрока регулярки при статистике 36 очков за матч.

Андрей Санталов

Шесть игр ЦСКА со СКА. КХЛ представила календарь на новый сезон
Румынка победила украинку и вышла в финал Уимблдона
Георги Хаджи прокомментировал возможный переход сына в «Спартак»
Комбаров: Каррера перестал тренировать «Спартак» из-за колена
Тест: За кого вам болеть в РПЛ?
Футболистку-лесбиянку предложили выдвинуть в президенты США
Швед из «Краснодара» рассказал о плюсах и минусах жизни в РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь