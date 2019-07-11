Суперзвезда НБА поучаствовал в футбольном челлендже (видео)

Один из лучших баскетболистов НБа Джеймс Харден приехал в Англию и побывал на стадионе «Арсенала». Защитник «Хьюстона» примерил футболку «канониров» и попробовал себя в роли вратаря и полевого игрока.



Также Харден принял участие в популярном челлендже «Попади в перекладину». Но в отличие от футболистов представитель НБА пытался попасть в цель, бросая мяч по-баскетбольному.