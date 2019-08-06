Баскетболист НБА рассказал о пользе пивной диеты

Звездный центрфорвард «Детройта» Андре Драммонд сообщил, что этим летом перешел на пивную диету.



Баскетболист рассказал, что исключил из рациона красное мясо и что ест в основном рыбу и овощи. А недостающие калории ему восполняет бутылка пива в день. Драммонд предпочитает выпить Miller Lite или Corona.