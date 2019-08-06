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14:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист НБА рассказал о пользе пивной диеты

Его норма — бутылка в день.

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Источник: AP 2019

Звездный центрфорвард «Детройта» Андре Драммонд сообщил, что этим летом перешел на пивную диету.

Баскетболист рассказал, что исключил из рациона красное мясо и что ест в основном рыбу и овощи. А недостающие калории ему восполняет бутылка пива в день. Драммонд предпочитает выпить Miller Lite или Corona.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Если делать это правильно, то это не приносит вреда, поэтому я его пью», — приводит слова Драммонда The Detroit Free Press.

Центровой «Пистонс» трижды в карьере становился лучшим в НБа по подборам, в том числе в двух последних сезонах.

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