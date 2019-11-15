Джордан однажды сыграл после двух раундов в гольф и 10 бутылок пива. И набрал 44 очка

Король НБА Майкл Джордан был азартным человеком и иногда использовал пари как мотивацию. Экс-хоккеист «Чикаго» Джереми Реник недавно рассказал, как однажды сыграл в гольф с Джорданом, выпил с ним пива, а тот потом поехал на матч. «Я, возможно, не должен рассказывать об этом по радио, ну да ладно. Это было в 90-х, когда «Буллс» были в огне. У них заканчивался сезон, у нас заканчивался сезон. Майкл позвонил мне утром, предложил сыграть в гольф. У меня в тот день был выходной, я приехал.

Мы сыграли раунд (18 лунок), я выиграл у него пару тысяч долларов, время 10 утра, и я был готов разойтись. «Буллс» играли в тот вечер! Против «Кливленда». Но Майкл такой: «Давай еще сыграем». Мы взяли ведро со льдом, положили туда пиво Coors Light и прошли еще 18 лунок. Я выиграл у него еще пару штук.



И теперь Майкл должен был поехать на стадион, чтобы играть. И я такой в шутку: все, звоню своему букмекеру, все деньги, которые я сегодня у тебя выиграл, поставлю на «Кливленд».



На это Майкл ответил: «Готов поспорить, что мы выиграем с разницей в 20 очков, а я наберу больше 40″. Я, конечно, согласился. И этот сукин сын набрал в тот день 52 очка, а “Чикаго” выиграл» с разницей в 26 очков или что-то такое. После 36 лунок в гольфе! И после 10 бутылок пива! Это было где-то в 1992-м или 1993-м.



Для меня Майкл Джордан — лучший спортсмен, которого я когда-либо видел, которого я лично знал", — рассказал Реник в эфире радио 670 The Score.