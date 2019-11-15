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14:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Джордан однажды сыграл после двух раундов в гольф и 10 бутылок пива. И набрал 44 очка

Великая история о легенде баскетбола.

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Источник: AFP 2019

Король НБА Майкл Джордан был азартным человеком и иногда использовал пари как мотивацию. Экс-хоккеист «Чикаго» Джереми Реник недавно рассказал, как однажды сыграл в гольф с Джорданом, выпил с ним пива, а тот потом поехал на матч.

«Я, возможно, не должен рассказывать об этом по радио, ну да ладно. Это было в 90-х, когда «Буллс» были в огне. У них заканчивался сезон, у нас заканчивался сезон. Майкл позвонил мне утром, предложил сыграть в гольф. У меня в тот день был выходной, я приехал.

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Мы сыграли раунд (18 лунок), я выиграл у него пару тысяч долларов, время 10 утра, и я был готов разойтись. «Буллс» играли в тот вечер! Против «Кливленда». Но Майкл такой: «Давай еще сыграем». Мы взяли ведро со льдом, положили туда пиво Coors Light и прошли еще 18 лунок. Я выиграл у него еще пару штук.

И теперь Майкл должен был поехать на стадион, чтобы играть. И я такой в шутку: все, звоню своему букмекеру, все деньги, которые я сегодня у тебя выиграл, поставлю на «Кливленд».

На это Майкл ответил: «Готов поспорить, что мы выиграем с разницей в 20 очков, а я наберу больше 40″. Я, конечно, согласился. И этот сукин сын набрал в тот день 52 очка, а “Чикаго” выиграл» с разницей в 26 очков или что-то такое. После 36 лунок в гольфе! И после 10 бутылок пива! Это было где-то в 1992-м или 1993-м.

Для меня Майкл Джордан — лучший спортсмен, которого я когда-либо видел, которого я лично знал", — рассказал Реник в эфире радио 670 The Score.

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Под описание Реника подходит матч «Чикаго» — «Кливленд» 28 марта 1992 года. Джордан набрал тогда 44 очка, а его команда победила 126:102.

Илья Андреев

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