Главный инсайдер НБА: Мы никого еще так не ждали, как Вембаньяму

Минувшей ночью в НБА прошла драфт-лотерея, победителем которой стал «Сан-Антонио Сперс». Клуб из штата Техас получил приоритетное право на выбор 19-летнего француза на драфте, который пройдет 22 июня.

«В НБА еще никого так не ждали, как Виктора Вембаньяму. Возможно, это величайший проспект не только в истории НБА, но в истории командных видов спорта в целом», — сказал Воджнаровски.

Вембаньяма выделяется выдающимися антропометрическими данными. Его рост без кроссовок составляет 221 см (в кроссовках — 225 см), что сделает его самым высоким действующим игроком НБА. При своем феноменальном росте и выдающимся размахе рук, француз достаточно быстро двигается по паркету и имеет чрезвычайно богатый технический арсенал.