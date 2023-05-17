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16:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный инсайдер НБА: Мы никого еще так не ждали, как Вембаньяму

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о том, насколько ценят в НБА французского центрового Виктора Вембаньяму, которому пророчат первый выбор на драфте НБА-2023.

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Источник: AP 2022

Минувшей ночью в НБА прошла драфт-лотерея, победителем которой стал «Сан-Антонио Сперс». Клуб из штата Техас получил приоритетное право на выбор 19-летнего француза на драфте, который пройдет 22 июня.

«В НБА еще никого так не ждали, как Виктора Вембаньяму. Возможно, это величайший проспект не только в истории НБА, но в истории командных видов спорта в целом», — сказал Воджнаровски.

Вембаньяма выделяется выдающимися антропометрическими данными. Его рост без кроссовок составляет 221 см (в кроссовках — 225 см), что сделает его самым высоким действующим игроком НБА. При своем феноменальном росте и выдающимся размахе рук, француз достаточно быстро двигается по паркету и имеет чрезвычайно богатый технический арсенал.

В этом сезоне Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92». В 34 матчах чемпионата Франции он набирал в среднем 21,6 очков, 10,4 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

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