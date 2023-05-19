Баскетболист Леброн Джеймс подвернул лодыжку в матче с «Денвером»

Форвард команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подвернул лодыжку во втором матче с «Денвером» в рамках серии финала Западной конференции. Джеймс сказал, что это не повлияет на то, сыграет ли он в третьем матче.

«Небольшое повреждение не остановит меня», — сказал Леброн.

Второй матч серии финала Западной конференции прошел в Денвере на стадионе «Болл-Арена», закончился в пользу команды «Денвер Наггетс» со счетом 108:103. 38-летний Джеймс закончил игру с 22 очками, он сделал девять подборов и отдал 10 результативных передач. Несмотря на хорошую статистику, Леброн не смог забросить ни одного трехочкового броска за шесть попыток.