Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Венгрия
Финляндия
00
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Латвия
Словения
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
Алания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Австрия
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Казахстан
Словакия
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
20.05
Вегас
Даллас
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Флорида
ОТ
23
Все события
13:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист Леброн Джеймс подвернул лодыжку в матче с «Денвером»

Джеймс травмирован, но сыграет в третьем матче серии.

Наверх
Источник: Reuters

Форвард команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подвернул лодыжку во втором матче с «Денвером» в рамках серии финала Западной конференции. Джеймс сказал, что это не повлияет на то, сыграет ли он в третьем матче.

«Небольшое повреждение не остановит меня», — сказал Леброн.

Второй матч серии финала Западной конференции прошел в Денвере на стадионе «Болл-Арена», закончился в пользу команды «Денвер Наггетс» со счетом 108:103. 38-летний Джеймс закончил игру с 22 очками, он сделал девять подборов и отдал 10 результативных передач. Несмотря на хорошую статистику, Леброн не смог забросить ни одного трехочкового броска за шесть попыток.

Счет серии — 2−0 в пользу «Наггетс». Следующие два матча пройдут в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Гендиректор «Зенита» призвал фанатов вернуться на «Газпром Арену»
Тренер «Арсенала» подтвердил, что Зинченко и Мартинелли выбыли до...
Фоторепортажи
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь