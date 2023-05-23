Баскетболист Мозгов встретился со звездой «Денвера» Йокичем

Чемпион НБА, россиянин Тимофей Мозгов встретился с центровым команды «Денвер Наггетс» Николой Йокичем после четвертой игры финальной серии Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает в одной из своих соцсетей Clutch Points.

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 113:111 в пользу «Денвера». Йокич сделал трипл-дабл (30 очков, 14 подборов, 13 передач). «Денвер» обыграл «Лейкерс» в серии до четырех побед со счетом 4−0. Команда первой вышла в финал НБА.

Йокич и Мозгов встретились в подтрибунном помещении. Они тепло поприветствовали друг друга.