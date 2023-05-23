Баскетболист Мозгов встретился со звездой «Денвера» Йокичем
Чемпион НБА Мозгов встретился с Николой Йокичем после победы над «Лейкерс».
Чемпион НБА Мозгов встретился с Николой Йокичем после победы над «Лейкерс».
Чемпион НБА, россиянин Тимофей Мозгов встретился с центровым команды «Денвер Наггетс» Николой Йокичем после четвертой игры финальной серии Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает в одной из своих соцсетей Clutch Points.
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 113:111 в пользу «Денвера». Йокич сделал трипл-дабл (30 очков, 14 подборов, 13 передач). «Денвер» обыграл «Лейкерс» в серии до четырех побед со счетом 4−0. Команда первой вышла в финал НБА.
Йокич и Мозгов встретились в подтрибунном помещении. Они тепло поприветствовали друг друга.
Мозгов является чемпионом НБА сезона-2015/16 в составе команды «Кливленд Кавальерс», бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.