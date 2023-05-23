Баскетболист Леброн Джеймс установил личный рекорд в плей-офф НБА

Форвард баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил личный рекорд по очкам за половину матча в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Это произошло в четвертом матче финальной серии Западной конференции НБА с командой «Денвер Наггетс».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3e28965f3f8cfcf7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-4417660&hd=2&id=456252771&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первой половине встречи Джеймс набрал 31 очко. Никогда ранее за время карьеры в НБА Леброн не показывал такую результативность в половине матча.

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком четвертого матча с «Денвером», оформив дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и девять результативных передач. Но это не помогло его команде одержать победу. «Денвер» выиграл встречу со счетом 113:111. И одержал победу в серии 4−0.