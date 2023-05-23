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17:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист Леброн Джеймс установил личный рекорд в плей-офф НБА

Джеймс установил рекорд по очкам.

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Источник: AP 2022

Форвард баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил личный рекорд по очкам за половину матча в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Это произошло в четвертом матче финальной серии Западной конференции НБА с командой «Денвер Наггетс».

Во время загрузки произошла ошибка.

В первой половине встречи Джеймс набрал 31 очко. Никогда ранее за время карьеры в НБА Леброн не показывал такую результативность в половине матча.

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком четвертого матча с «Денвером», оформив дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и девять результативных передач. Но это не помогло его команде одержать победу. «Денвер» выиграл встречу со счетом 113:111. И одержал победу в серии 4−0.

«Денвер Наггетс» стали первой командой, которая вышла в финал НБА. Они сыграют с кем-то из пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс». Сейчас счет в их серии 3−0 в пользу «Майами».

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