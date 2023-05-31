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15:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, сколько зарабатывают маскоты в НБА

Издание Sports Illustrated назвало самых высокооплачиваемых маскотов НБА.

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Самым высокооплачиваемым в НБА признан маскот «Денвер Наггетс» горный лев Рокки, зарабатывающий 625 тыс. в год. Это в полтора раза меньше, чем минимальная зарплата баскетболиста в лиге (982 тыс. долларов).

В тройку самых дорогих маскотов лиги также вошли орел Гарри из «Атланты Хоукс» (600 тыс. долларов) и бык Бенни из «Чикаго Буллз» (400 тыс. долларов). Еще два талисмана команд НБА могут похвастать заработком более 100 тыс. долларов в год — горилла Гоу из «Финикс Санз» и шершень Уго из «Шарлотт Хорнетс». Средняя годовая зарплата маскота в НБА составляет 60 тыс. долларов, что соответствует средней зарплате в США за прошлый год.

Стоит отметить, что четыре клуба НБА не имеют собственных маскотов — «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стейт Уорриорз».

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