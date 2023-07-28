Сын Леброна Джеймса выписан из больницы после остановки сердца

«Благодаря быстрому и эффективному реагированию медицинского персонала университета Южная Калифорния Бронни Джеймс успешно прошел лечение от внезапной остановки сердца. Он прибыл в медицинский центр Седарс-Синай в полном сознании, без неврологических нарушений и в стабильном состоянии. Высококвалифицированный персонал быстро оказал мистеру Джеймсу помощь, и он был выписан домой, где сейчас отдыхает. Мистер Джеймс продолжит лечение, но мы надеемся на его дальнейший прогресс и воодушевлены его реакцией, стойкостью, а также поддержкой его семьи и общества», — сказано в заявлении больницы.

18-летний Бронни перенес остановку сердца во время тренировки утром в понедельник, 24 июля. Молодой баскетболист был срочно госпитализирован. На следуюший день он был выведен из реанимации.

Бронни Джеймс является одним из самых талантливых драфт-проспектов НБА. В этом году он закончил школу и поступил в университет Южной Калифорнии, за баскетбольную команду которой ему предстояло дебютировать в студенческой лиге NCAA. Бронни проецировали выбор в первом раунде драфта НБА 2024 года.