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09:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын Леброна Джеймса выписан из больницы после остановки сердца

Старший сын звездного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни выписан из медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: Reuters

«Благодаря быстрому и эффективному реагированию медицинского персонала университета Южная Калифорния Бронни Джеймс успешно прошел лечение от внезапной остановки сердца. Он прибыл в медицинский центр Седарс-Синай в полном сознании, без неврологических нарушений и в стабильном состоянии. Высококвалифицированный персонал быстро оказал мистеру Джеймсу помощь, и он был выписан домой, где сейчас отдыхает. Мистер Джеймс продолжит лечение, но мы надеемся на его дальнейший прогресс и воодушевлены его реакцией, стойкостью, а также поддержкой его семьи и общества», — сказано в заявлении больницы.

18-летний Бронни перенес остановку сердца во время тренировки утром в понедельник, 24 июля. Молодой баскетболист был срочно госпитализирован. На следуюший день он был выведен из реанимации.

Бронни Джеймс является одним из самых талантливых драфт-проспектов НБА. В этом году он закончил школу и поступил в университет Южной Калифорнии, за баскетбольную команду которой ему предстояло дебютировать в студенческой лиге NCAA. Бронни проецировали выбор в первом раунде драфта НБА 2024 года.

38-летний Леброн Джеймс неоднократно заявлял, что не закончит карьеру в НБА, пока не сыграет в лиге в одной команде вместе со своим сыном Бронни.

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