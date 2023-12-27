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27 декабря, источник: Sportmail.ru

«Детройт» установил рекорд НБА, проиграв 27 матчей подряд

«Детройт Пистонс» на домашней площадке уступил «Бруклин Нетс» (112:118) в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: Reuters

Для «Детройта» это поражение стало 27-м подряд, что является самой продолжительной серией поражений в истории НБА за один сезон. «Пистонс» выиграли вторую и третью встречи регулярного чемпионата — 27 октября на выезде против «Шарлотт Хорнетс» (111:99) и на следующий день дома против «Чикаго Буллз» (118:102), после чего у клуба началась затяжная серия поражений.

Сейчас «Детройт» идет на последнем месте в турнирной таблице НБА с соотношением побед и поражений 2−28. Перед стартом сезона команду возглавил Монти Уильямс, который заключил с «Детройтом» крупнейший тренерский контракт в истории НБА. Лучший тренер НБА 2022 года подписал с клубом шестилетнее соглашение на 78,5 млн долларов.

«Нужно честно говорить о том, где мы сейчас находимся. Никто не хочет быть связанным с чем-то подобным, и я как тренер несу за это ответственность. Тренеры оцениваются по количеству побед и поражений», — отметил Уильямс после матча.

Ранее антирекорд по самой продолжительной серии поражений за один сезон (26) принадлежал «Кливленд Кавальерс» (сезон-2010/11) и «Филадельфии Севенти Сиксерс» (сезон-2013/14). При этом «Филадельфии» все еще принадлежит абсолютный антирекорд по числу проигранных матчей подряд — в конце сезона-2014/15 они проиграли 10 игр, после чего потерпели еще 18 поражений на старте сезона-2015/16.

«Детройт» обновит этот антирекорд, если проиграет две оставшиеся игры в 2023 году. В пятницу, 29 декабря, «Пистонс» на выезде сыграют с лидером регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс». В воскресенье, 31 декабря, «Детройт» дома примет «Торонто Рэпторс», который идет в Восточной конференции на 12-м месте.

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