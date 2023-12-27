Наказанный за демонстрацию оружия баскетболист НБА стал лучшим игроком недели

Морант на прошедшей неделе провел четыре встречи со средними показателями за матч 28,0 очка, 5,7 подбора и 9,0 передач.

Летом Моранта дисквалифицировали за повторную демонстрацию оружия — его заметили с пистолетом в руках во время трансляции в соцсетях. Он был отстранен на 25 матчей сезона-2023/24 без выплаты заработной платы. Моранта также лишили права участвовать в любых мероприятиях лиги или команды, включая предсезонные игры, в течение срока дисквалификации.

В марте этого года его дисквалифицировали на восемь матчей после того, как Морант появился с пистолетом на видео из ночного клуба. Баскетболист признал вину, обещал исправиться, но снова повторил свой проступок.

Отмечалось, что баскетболист из-за отстранения потерял около $50 млн.