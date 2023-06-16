Игрок НБА дисквалифицирован на 25 матчей за демонстрацию оружия
Национальная баскетбольная ассоциация объявила вердикт по делу разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.
Национальная баскетбольная ассоциация объявила вердикт по делу разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.
Ранее Морант несколько раз был замечен с оружием. В марте этого года он уже был отстранен лигой на 8 матчей после того, как появился с пистолетом в трансляции из ночного клуба. Баскетболист признал вину, обещал исправиться, но снова повторил свой проступок.
Новая дисквалификация распространяется на сезон-2023/24. 23-летний разыгрывающий «Мемфиса» отстранен на 25 игр без выплаты заработной платы за поведение, наносящее ущерб лиге, сообщает официальный твиттер НБА. Морант также будет лишен права участвовать в любых мероприятиях лиги или команды, включая предсезонные игры, в течение срока дисквалификации.
В минувшем сезоне НБА Морант принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 26 очков, совершал 5,9 подбора и отдавал восемь передач. Джа Морант был выбран «Мемфисом» под вторым номером на драфте 2019 года, он был признан лучшим новичком в 2020 году.