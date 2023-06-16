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19:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НБА дисквалифицирован на 25 матчей за демонстрацию оружия

Национальная баскетбольная ассоциация объявила вердикт по делу разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

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Источник: AP 2022

Ранее Морант несколько раз был замечен с оружием. В марте этого года он уже был отстранен лигой на 8 матчей после того, как появился с пистолетом в трансляции из ночного клуба. Баскетболист признал вину, обещал исправиться, но снова повторил свой проступок.

Новая дисквалификация распространяется на сезон-2023/24. 23-летний разыгрывающий «Мемфиса» отстранен на 25 игр без выплаты заработной платы за поведение, наносящее ущерб лиге, сообщает официальный твиттер НБА. Морант также будет лишен права участвовать в любых мероприятиях лиги или команды, включая предсезонные игры, в течение срока дисквалификации.

В минувшем сезоне НБА Морант принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 26 очков, совершал 5,9 подбора и отдавал восемь передач. Джа Морант был выбран «Мемфисом» под вторым номером на драфте 2019 года, он был признан лучшим новичком в 2020 году.

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Игрок НБА дисквалифицирован на 25 матчей за демонстрацию оружия
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