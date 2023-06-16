Игрок НБА дисквалифицирован на 25 матчей за демонстрацию оружия

Ранее Морант несколько раз был замечен с оружием. В марте этого года он уже был отстранен лигой на 8 матчей после того, как появился с пистолетом в трансляции из ночного клуба. Баскетболист признал вину, обещал исправиться, но снова повторил свой проступок.

Новая дисквалификация распространяется на сезон-2023/24. 23-летний разыгрывающий «Мемфиса» отстранен на 25 игр без выплаты заработной платы за поведение, наносящее ущерб лиге, сообщает официальный твиттер НБА. Морант также будет лишен права участвовать в любых мероприятиях лиги или команды, включая предсезонные игры, в течение срока дисквалификации.