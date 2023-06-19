Потери Моранта из-за дисквалификации могут превысить $ 50 млн

«Он ничего не получит за эти 25 игр и за те восемь матчей, на которые он был отстранен в первом случае. Я не сомневаюсь, что он бы попал в команду сезона, если бы не эта ситуация. Это стоило ему еще $ 40 млн бонусов. Он потеряет суммарно около $ 50 млн. Возможно, сумма даже ближе к $ 60 млн, учитывая потерю спонсорских контрактов», — сказал Уиндхорст в эфире программы First Take.