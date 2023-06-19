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15:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Потери Моранта из-за дисквалификации могут превысить $ 50 млн

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о финансовых потерях, которые понесет разыгрывающий команды НБА «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант из-за дисквалификации на 25 матчей.

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Источник: Reuters

«Он ничего не получит за эти 25 игр и за те восемь матчей, на которые он был отстранен в первом случае. Я не сомневаюсь, что он бы попал в команду сезона, если бы не эта ситуация. Это стоило ему еще $ 40 млн бонусов. Он потеряет суммарно около $ 50 млн. Возможно, сумма даже ближе к $ 60 млн, учитывая потерю спонсорских контрактов», — сказал Уиндхорст в эфире программы First Take.

В мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в соцсетях. Это уже второй подобный случай, произошедший с игроком. В марте Джа был замечен в ночном клубе, когда также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.

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