Потери Моранта из-за дисквалификации могут превысить $ 50 млн
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о финансовых потерях, которые понесет разыгрывающий команды НБА «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант из-за дисквалификации на 25 матчей.
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о финансовых потерях, которые понесет разыгрывающий команды НБА «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант из-за дисквалификации на 25 матчей.
«Он ничего не получит за эти 25 игр и за те восемь матчей, на которые он был отстранен в первом случае. Я не сомневаюсь, что он бы попал в команду сезона, если бы не эта ситуация. Это стоило ему еще $ 40 млн бонусов. Он потеряет суммарно около $ 50 млн. Возможно, сумма даже ближе к $ 60 млн, учитывая потерю спонсорских контрактов», — сказал Уиндхорст в эфире программы First Take.
В мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в соцсетях. Это уже второй подобный случай, произошедший с игроком. В марте Джа был замечен в ночном клубе, когда также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.