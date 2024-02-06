НБА представила светодиодный паркет для Матча звезд: видео
Пресс-служба НБА представила светодиодную площадку для проведения мероприятий в рамках Матча звезд-2024.
Пресс-служба НБА представила светодиодную площадку для проведения мероприятий в рамках Матча звезд-2024.
«Высокопроизводительный спортивный паркет с эффектом погружения призван улучшить впечатления болельщиков от игры на арене и трансляций благодаря интерактивным дисплеям», — сказано в пресс-релизе НБА.
С помощью светодиодного паркета на площадке можно будет демонстрировать множество визуальных эффектов, среди которых заявлены:
Ранее светодиодный паркет в качестве эксперимента использовался на чемпионате мира по баскетболу среди девушек до 19 лет, которые прошел в июле 2023 года в Мадриде. С 1 октября Международная федерация баскетбола (ФИБА) дала официальное разрешение на использование светодиодной площадки. Мюнхенская «Бавария» стала первым баскетбольным клубом, который начал использовать светодиодный паркет на своих матчах.
Звездный уикенд в НБА пройдет с 17 и 18 февраля в Индианаполисе. В первый день будут проведены несколько соревнований среди баскетболистов, включая традиционные конкурсы трехочковых бросков и бросков сверху. Во второй день пройдет уже сам Матч звезд НБА, который в этом году вернулся к формату «Запад против Востока».