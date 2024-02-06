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09:30 (мск), источник: Sportmail.ru

НБА представила светодиодный паркет для Матча звезд: видео

Пресс-служба НБА представила светодиодную площадку для проведения мероприятий в рамках Матча звезд-2024.

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«Высокопроизводительный спортивный паркет с эффектом погружения призван улучшить впечатления болельщиков от игры на арене и трансляций благодаря интерактивным дисплеям», — сказано в пресс-релизе НБА.

С помощью светодиодного паркета на площадке можно будет демонстрировать множество визуальных эффектов, среди которых заявлены:

  • Изменение дизайна и цвета;
  • Живые повторы и другой видеоконтент;
  • Статистика в режиме реального времени;
  • Анимация отслеживания местоположения игроков;
  • Интерактивные игры для болельщиков во время тайм-аутов;
  • Захватывающие анимации после ключевых моментов и эпизодов.

Ранее светодиодный паркет в качестве эксперимента использовался на чемпионате мира по баскетболу среди девушек до 19 лет, которые прошел в июле 2023 года в Мадриде. С 1 октября Международная федерация баскетбола (ФИБА) дала официальное разрешение на использование светодиодной площадки. Мюнхенская «Бавария» стала первым баскетбольным клубом, который начал использовать светодиодный паркет на своих матчах.

Звездный уикенд в НБА пройдет с 17 и 18 февраля в Индианаполисе. В первый день будут проведены несколько соревнований среди баскетболистов, включая традиционные конкурсы трехочковых бросков и бросков сверху. Во второй день пройдет уже сам Матч звезд НБА, который в этом году вернулся к формату «Запад против Востока».

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НБА представила светодиодный паркет для Матча звезд: видео
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