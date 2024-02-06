НБА представила светодиодный паркет для Матча звезд: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c7ccd9d414089ca6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240409" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Высокопроизводительный спортивный паркет с эффектом погружения призван улучшить впечатления болельщиков от игры на арене и трансляций благодаря интерактивным дисплеям», — сказано в пресс-релизе НБА.

С помощью светодиодного паркета на площадке можно будет демонстрировать множество визуальных эффектов, среди которых заявлены:

Изменение дизайна и цвета;

Живые повторы и другой видеоконтент;

Статистика в режиме реального времени;

Анимация отслеживания местоположения игроков;

Интерактивные игры для болельщиков во время тайм-аутов;

Захватывающие анимации после ключевых моментов и эпизодов.

Ранее светодиодный паркет в качестве эксперимента использовался на чемпионате мира по баскетболу среди девушек до 19 лет, которые прошел в июле 2023 года в Мадриде. С 1 октября Международная федерация баскетбола (ФИБА) дала официальное разрешение на использование светодиодной площадки. Мюнхенская «Бавария» стала первым баскетбольным клубом, который начал использовать светодиодный паркет на своих матчах.