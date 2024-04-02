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22:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Россиянин Голдин выставил свою кандидатуру на драфт НБА

22-летний Владислав Голдин в соцсетях объявил о том, что подает заявку на участие в драфте НБА 2024 года.

Источник: Соцсети

Российский центровой Владислав Голдин выставил свою кандидатуру на драфт 2024 года. При этом баскетболист оставляет за собой право вернуться в NCAA на выпускной год после прохождения драфт-комбайна.

Последние три года Голдин выступал за команду «Флорида Атлантик Оулз», с которой в 2023 году пробился в «Финал четырех» «Мартовского безумия».

В этом году команда Голдина не смогла пройти первый раунд «Мартовского безумия», проиграв команде Северо-западного Университета США «Стэйт Дэймонс» со счетом 65:73 в овертайме. В том матче на счету российского баскетболиста было 19 очков, девять подборов и четыре блок-шота. По итогам встречи Владислав стал лучшим игроком команды по набранным очкам. В марте 2024 года он был признан лучшим игроком недели в своей конференции NCAA.

Владислав выступает в студенческих чемпионатах в США с 2020 года. До этого баскетболист играл за юниорские команды ЦСКА.

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