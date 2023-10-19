Экс-баскетболистка сборной России второй раз подряд выиграла женскую НБА

Матч проходил в Нью-Йорке в «Барклайс-центре». «Лас-Вегас» уверенно выиграл два домашних матча финальной серии (99:82, 104:76), но уступил в первой выездной встрече (73:87). В четвертом матче «Лас-Вегас» потерял двух игроков стартовой пятерки и в начале второй половины оставал в счете на 14 очков, но в итоге смог одержать волевую победу и защитить чемпионский титул.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d9aa865b50cbb562&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239574" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Лас-Вегас Эйсес» стали первой за 21 год командой в женской НБА, которой удалось оформить два титула подряд. Последний раз защитить чемпионский титул удавалось «Лос-Анджелес Спаркс» в 2002 году.