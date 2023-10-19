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10:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-баскетболистка сборной России второй раз подряд выиграла женскую НБА

«Лас-Вегас Эйсес» обыграл «Нью-Йорк Либерти» (70:69) в четвертом матче финальной серии Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и завоевал второй в истории чемпионский титул.

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Источник: AFP 2023

Матч проходил в Нью-Йорке в «Барклайс-центре». «Лас-Вегас» уверенно выиграл два домашних матча финальной серии (99:82, 104:76), но уступил в первой выездной встрече (73:87). В четвертом матче «Лас-Вегас» потерял двух игроков стартовой пятерки и в начале второй половины оставал в счете на 14 очков, но в итоге смог одержать волевую победу и защитить чемпионский титул.

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Таким образом, «Лас-Вегас Эйсес» стали первой за 21 год командой в женской НБА, которой удалось оформить два титула подряд. Последний раз защитить чемпионский титул удавалось «Лос-Анджелес Спаркс» в 2002 году.

Стоит отметить, что «Лас-Вегас» возглавляет бывшая разыгрывающая сборной России Бекки Хэммон, которая выступала за национальную команду с 2008 по 2012 год. Натурализованная американка помогла сборной России выиграть бронзу на Олимпийских играх 2008 года в Пекине и стать серебряным призером женского Евробаскета-2009.

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