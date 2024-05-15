Сын Леброна Джеймса оказался ниже заявленного ранее роста

Это мероприятие проводится ежегодно перед церемонией драфта НБА. В его рамках баскетболисты колледжей проходят медицинские тесты, интервью, выполняют различные атлетические тесты и бросковые упражнения, а также играют на тренировках «пять на пять» перед тренерами, генеральными менеджерами и скаутами команд НБА.

На драфт-комбайне спортсменам также измеряют антропометрические показатели. Бронни Джеймс, выступающий за команду из Университета Южной Калифорнии, оказался ниже ростом от заявленного ранее более чем на шесть сантиметров. Рост Джеймса-младшего составил 186,69 см. Ранее сообщалось, что он составляет 193 см.

У Бронни Джеймса есть возможность до 29 мая принять решение, останется ли он в числе участников драфта-2024 или вернется в NCAA.

25 июля 2023 года стало известно, что у Бронни Джеймса остановилось сердце во время тренировки. Молодой баскетболист был срочно госпитализирован. На следующий день он был выведен из реанимации. Позднее Джеймс-младший получил разрешение возобновить карьеру.