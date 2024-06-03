Карточка Майкла Джордана продана за рекордную сумму

Именная карточка Logoman из коллекции Upper Deck Ultimate Collection сезона-2003/04 была выпущена в единственном экземпляре. На ней оставлен настоящий автограф Джордана. Также карточка содержит нашивку НБА, вырезанную из одной из игровых маек звезды «Чикаго Буллз».

Дополнительную ценность этой карточке придает то, что она долго время считалась утерянной, пока неожиданно не появилась на аукционе в 2022 году. Всего было предпринято 38 попыток приобрести карточку. Покупатель заплатит за лот 2,4 млн долларов и выплатит 22% в качестве комиссии акционерному дому.

Источник: Соцсети

Итоговая цена покупки составила 2,928 млн долларов (более 207,8 млн рублей). Это самая высокая цена, когда-либо заплаченная за коллекционную карточку с изображением Джордана. Ранее рекорд принадлежал карточке Upper Deck Game Jersey, купленной на аукционе в 2021 году за 2,7 млн долларов.

Самой дорогой баскетбольной карточкой, проданной на аукционе, остается карточка Леброн Джеймса из коллекции Upper Deck Exquisite Collection RPA сезона-2003/04. Она была выпущена в год дебюта Леброна в НБА. В августе 2021 года ее продали на аукционе за 6,606 млн долларов.