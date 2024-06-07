«Бостон» обыграл «Даллас» в первом матче финала плей-офф НБА

Хозяева паркета захватили лидерство во второй половине первой четверти, выиграв ее с разницей 17 очков. Во второй четверти преимущество «Селтикс» на пике достигало 29 очков, после чего команда сбавила обороты. После перерыва «Далласу» удалось сократить отставание до восьми очков, однако затем «Бостону» удался рывок 14:0, который окончательно снял вопросы о победителе матча.

Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. У «Бостона» наибольший вклад внесли защитник Джейлен Браун (22 очка) и латвийский форвард Кристапс Порзингис (20 очков).

«Даллас» в третий раз в этом плей-офф начинает серию с выездного поражения. Подобное уже случалось с командой Джейсона Кидда в первых двух раундах, однако это не помешало им обыграть «Клипперс» (4−2) и «Оклахому» (4−2).