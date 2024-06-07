Гвардиола поучаствовал в первой победе «Бостона» в финале НБА

Испанский специалист сидел на «Ти-Ди Гарден» в одном из первых рядов в толстовке «Селтикс».

За день до матча Гвардиола встретился с главным тренером «Бостона» Джо Маззуллой и поделился с ним своим победным опытом. В феврале 35-летний специалист приезжал в Англию на базу «Сити». Маззулла неоднократно упоминал, что изучает опыт других видов спорта и применяет полученные знания в своей работе, а Гвардиолу и вовсе называл лучшим тренером во всех видах спорта.

«Я изучаю очень много матчей “Манчестер Сити”. Очень много изучаю идеи Пепа. Мне кажется, это лучший тренер во всех видах спорта на любом уровне. Он очень сильно на меня повлиял. Думаю, что баскетбол и футбол похожи в том, как работает переход в защиту.



По мне вне зависимости от спорта, это может быть лакросс, футбол или баскетбол, самое важное — это ситуации один на один, они фундаментальны и одинаковы для любого вида спорта. Если посмотреть на футбол и баскетбол, то с тактической точки зрения это один и тот же вид спорта, в котором нужно научиться создавать преимущество для себя», — говорил Маззулла.

Джо Маззулла является самым молодым главным тренером в истории финалов НБА. Ранее лишь Биллу Расселлу в 1969 году удавалось вывести «Бостон» в финал НБА в возрасте 35 лет, однако тогда легендарный центровой был в роли играющего тренера.

«Бостон» может выиграть 18-й титул в своей истории и стать самым титулованным клубом в истории НБА, обойдя по числу чемпионств «Лейкерс». Последний раз «Селтикс» становились чемпионами в 2008 году.