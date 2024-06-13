«Бостон» обыграл «Даллас» и находится в шаге от чемпионства в НБА

Хозяева паркета мощно провели первую половину стартовой четверти и завладели преимуществом в 13 очков, которое уже к первому перерыву было практически полностью утрачено. Вторая четверть прошла в обоюдно острой борьбе, а в третьей «Бостон» начал уходить в большой отрыв.

В начале заключительной четверти «Селтикс» вели с разницей «+21», после чего «Далласу» удался невероятный рывок 22:3. На решающий отрезок матча хозяева потеряли звездного разыгрывающего Луку Дончича, который получил шестой фол и досрочно покинул площадку за четыре минуты до конца. Без своей главной звезды «Даллас» не сумел переломить концовку в свою пользу, и победа вновь осталась за «Бостоном».

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Далласа» Кайри Ирвинг, набравший 35 очков. У «Бостона» наибольший вклад в победу внесли главные звезды команды Джейсон Тейтум (31 очко) и Джейлен Браун (30 очков).

«Бостон» повел в серии с «Далласом» со счетом 3−0. В истории плей-офф НБА было 156 случаев, когда команды вели в серии с таким счетом. Лишь в четырех случаях проигрывающей команде удавалось выиграть три матча подряд и сравнять счет в серии, но выйти победителем из такой серии до сих пор не удавалось никому.