Игрок «Бостона» согласовал рекордный для НБА контракт на $314 млн

Контракт Тейтума станет крупнейшим в истории НБА. Он рассчитан на пять лет и вступит в силу в сезоне-2025/26. На данный момент рекорд принадлежит другому игроку «Бостона» — самому ценному игроку (MVP) финальной серии плей-офф НБА Джейлену Брауну ($304 млн за пять лет), он заключил соглашение с командой летом прошлого года.

Напомним, «Бостон» одержал победу в финальной серии плей-офф над «Далласом» со счетом 4−1 и впервые за 16 лет стал чемпионом НБА. Этот трофей стал 18-м для клуба. «Селтикс» обошли по этому показателю «Лос-Анджелес Лейкерс», у которых 17 титулов.

В регулярном чемпионате 26-летний Джейсон Тейтум набирал в среднем за игру 26,9 очка, делал 8,1 подбора и 4,9 передачи, в плей-офф — 25,0 очка, 9,7 подбора и 6,3 передачи. Он был выбран в первую команду НБА третий год подряд. Форвард пять раз играл в Матчах всех звезд лиги. Также баскетболист завоевал золото в составе сборной США на Олимпийских играх в Токио.

Тейтум был выбран «Бостоном» в первом раунде драфта НБА под третьим номером в 2017 году.