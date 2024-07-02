Чемпион НБА «Бостон Селтикс» будет выставлен на продажу за $5 млрд
Владелец «Бостон Селтикс» Вик Гроусбек планирует выставить клуб на продажу. Об этом сообщает ESPN.
Владелец «Бостон Селтикс» Вик Гроусбек планирует выставить клуб на продажу. Об этом сообщает ESPN.
Инвестиционная группа во главе с Грусбеком приобрела команду в 2002 году за 360 млн долларов. Управляющий совет группы владельцев рассчитывает продать мажоритарную долю акций команды уже в 2024 году или в начале 2025 года. Планируется, что сделка должна быть завершена к 2028 году.
Сумма, за которую планируется продать клуб, не уточняется. В прошлом году авторитетный журнал Forbes оценил рыночную стоимость франшизы в четыре миллиарда долларов. Очевидно, в новом рейтинге эта стоимость увеличится, так как в минувшем сезоне «Бостон Селтикс» завоевали 18-й чемпионский титул и стали самым титулованным клубом в НБА, обойдя «Лос-Анджелес Лейкерс».
По оценке издания Sportico, продажа «Селтикс» может принести их владельцам более 5,1 млрд долларов.
Кроме того, за последний год «Селтикс» заключили два крупнейших контракта в истории НБА. Прошлым летом защитник Джейлен Браун подписал с командой пятилетний контракт на общую сумму 285 млн долларов, а форвард Джейсон Тейтум сегодня заключил пятилетнее соглашение на 315 млн долларов. Новому владельцу «Селтикс» придется взять на себя не только выплату этих рекордных контрактов, но и плату налога на роскошь, который составит не менее 180 млн долларов в год, когда оба этих контракта вступят в силу.
В прошлом году в НБА сразу три клуба сменили владельцев: Майкл Джордан продал «Шарлотт Хорнетс» за 3 млрд долларов, «Даллас Маверикс» были проданы за 3,9 млрд долларов, а американский миллиардер Мэтт Ишбия приобрел «Финикс Санз» за рекордные 4 млрд долларов. Сделка по продаже «Селтикс» должна установить новый рекорд для клубов НБА.