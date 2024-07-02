Чемпион НБА «Бостон Селтикс» будет выставлен на продажу за $5 млрд

Инвестиционная группа во главе с Грусбеком приобрела команду в 2002 году за 360 млн долларов. Управляющий совет группы владельцев рассчитывает продать мажоритарную долю акций команды уже в 2024 году или в начале 2025 года. Планируется, что сделка должна быть завершена к 2028 году.

Сумма, за которую планируется продать клуб, не уточняется. В прошлом году авторитетный журнал Forbes оценил рыночную стоимость франшизы в четыре миллиарда долларов. Очевидно, в новом рейтинге эта стоимость увеличится, так как в минувшем сезоне «Бостон Селтикс» завоевали 18-й чемпионский титул и стали самым титулованным клубом в НБА, обойдя «Лос-Анджелес Лейкерс».

По оценке издания Sportico, продажа «Селтикс» может принести их владельцам более 5,1 млрд долларов.

Кроме того, за последний год «Селтикс» заключили два крупнейших контракта в истории НБА. Прошлым летом защитник Джейлен Браун подписал с командой пятилетний контракт на общую сумму 285 млн долларов, а форвард Джейсон Тейтум сегодня заключил пятилетнее соглашение на 315 млн долларов. Новому владельцу «Селтикс» придется взять на себя не только выплату этих рекордных контрактов, но и плату налога на роскошь, который составит не менее 180 млн долларов в год, когда оба этих контракта вступят в силу.