Кавай Леонард не сыграет за сборную США на Олимпиаде

«В течение нескольких недель Кавай усиленно готовился к Олимпиаде, провел несколько успешных тренировок в Лас‑Вегасе. Он чувствовал, что готов к соревнованиям. Однако он уважает решение национальной команды и “Клипперс”, что в его интересах будет провести остаток лета за подготовкой к предстоящему сезону в НБА и не участвовать на Олимпийских играх, — говорится в заявлении сборной США.