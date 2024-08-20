Основатель Amazon Джефф Безос может приобрести «Бостон Селтикс»

«В последние несколько дней появился вполне, как мне кажется, обоснованный слух о покупке Джеффом Безосом “Селтикс”. Думаю, это правда. Полагаю, он будет одним из претендентов. Это заставило меня задуматься. Что видит Джефф Безос, когда он смотрит на “Селтикс”? Чего он хочет?



И я думаю, что единственный смысл в том, что это одна из главных франшиз. Я думаю, вполне реально, что он будет одним из претендентов», — сказал Симмонс в подкасте на своем YouTube-канале.