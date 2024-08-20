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Основатель Amazon Джефф Безос может приобрести «Бостон Селтикс»

Основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос может стать владельцем клуба НБА «Бостон Селтикс», сообщил инсайдер Билл Симмонс в своем подкасте.

Источник: AP 2023

Напомним, владелец «Бостон Селтикс» Вик Грусбек выставил клуб на продажу. Инвестиционная группа во главе с Грусбеком приобрела команду в 2002 году за $360 млн. Управляющий совет группы владельцев рассчитывает продать мажоритарную долю акций команды уже в 2024 году или в начале 2025 года. Сделку планируют завершить к 2028 году.

«В последние несколько дней появился вполне, как мне кажется, обоснованный слух о покупке Джеффом Безосом “Селтикс”. Думаю, это правда. Полагаю, он будет одним из претендентов. Это заставило меня задуматься. Что видит Джефф Безос, когда он смотрит на “Селтикс”? Чего он хочет?

И я думаю, что единственный смысл в том, что это одна из главных франшиз. Я думаю, вполне реально, что он будет одним из претендентов», — сказал Симмонс в подкасте на своем YouTube-канале.

В прошлом году авторитетный журнал Forbes оценил рыночную стоимость франшизы в $4 млрд. В новом рейтинге эта стоимость увеличится, так как в минувшем сезоне «Бостон Селтикс» завоевал 18-й чемпионский титул и стал самым титулованным клубом в НБА, обойдя «Лос-Анджелес Лейкерс». По оценке издания Sportico, продажа «Селтикс» может принести их владельцам более $5,1 млрд.

В прошлом году в НБА сразу три клуба сменили владельцев: Майкл Джордан продал «Шарлотт Хорнетс» за $3 млрд, «Даллас Маверикс» были проданы за $3,9 млрд, а американский миллиардер Мэтт Ишбия приобрел «Финикс Санз» за рекордные $4 млрд. Сделка по продаже «Селтикс» должна установить новый рекорд для клубов НБА.