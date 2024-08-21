Аренас: Леброн в одной вечеринке от того, чтобы стать дедушкой

«Леброн Джеймс находится всего в одной вечеринке от того, чтобы стать дедушкой. Типа, он едет в Майами, ложится слишком рано спать, а утром ему говорят: “Эй, пап, у тебя есть внук”, — сказал Аренас.
В начале августа сыновья Леброна приехали в Париж, чтобы поддержать отца на Олимпийских играх. Старший сын Бронни на матчах олимпийского баскетбольного турнира был замечен в компании молодой девушки Паркер Уитфилд. Она является дочерью американских актеров Салли Ричардсон и Дондре Уитфилда.
Бронни Джеймс был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Леброн и Бронни стали первым дуэтом отца и сына в одной команде НБА.
Брайс Джеймс, младший сын Леброна, также является баскетболистом. Он сможет выйти на драфт НБА не раньше чем в 2026 году.
Новый регулярный сезон в НБА стартует 23 октября. В этот день «Лос-Анджелес Лейкерс» дома сыграют с «Миннесотой Тимбервулвз». В этом матче Леброн и Бронни могут стать первым в истории НБА дуэтом отец-сын, который сыграют вместе в НБА.