Шакил О’Нил назвал команду, которая станет чемпионом НБА

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил после матча регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Сперс» высказался о перспективах техасской команды.
«Клэй Томпсон будет набирать в среднем 20 очков за матч, и “Маверикс” выиграют чемпионат», — сказал Шакил в эфире NBA on TNT.
«Даллас» победил «Сан-Антонио» со счетом 120:109. Томпсон в этой встрече набрал 22 очка. Кроме того, на его счету семь подборов и одна результативная передача.
Клэй Томпсон перешел в команду из Далласа летом 2024 года. До этого атакующий защитник с 2011 года играл за «Голден Стэйт Уорриорз», с которым 4 раза становился чемпионом НБА.
Новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации начался 22 октября. Действующим победителем НБА является «Бостон Селтикс», который в финале плей‑офф обыграл «Даллас» со счетом 4−1 и выиграл чемпионский титул в рекордный 18‑й раз.