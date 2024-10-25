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Шакил О’Нил назвал команду, которая станет чемпионом НБА

Знаменитый в прошлом центровой поделился своим прогнозом на победу в плей-офф в сезоне-2024/25.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил после матча регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Сперс» высказался о перспективах техасской команды.

«Клэй Томпсон будет набирать в среднем 20 очков за матч, и “Маверикс” выиграют чемпионат», — сказал Шакил в эфире NBA on TNT.

«Даллас» победил «Сан-Антонио» со счетом 120:109. Томпсон в этой встрече набрал 22 очка. Кроме того, на его счету семь подборов и одна результативная передача.

Клэй Томпсон перешел в команду из Далласа летом 2024 года. До этого атакующий защитник с 2011 года играл за «Голден Стэйт Уорриорз», с которым 4 раза становился чемпионом НБА.

Новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации начался 22 октября. Действующим победителем НБА является «Бостон Селтикс», который в финале плей‑офф обыграл «Даллас» со счетом 4−1 и выиграл чемпионский титул в рекордный 18‑й раз.