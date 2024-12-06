НБА впервые с 2019 года проведет предсезонные матчи в Китае

В 2019 году комиссионер лиги Адам Сильвер и НБА поддержали генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори из-за его высказываний по поводу протестов в Гонконге. Разногласия привели к потере выгодных спонсорских контрактов и временному исключению игр НБА из эфира китайского телевидения.