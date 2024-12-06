НБА впервые с 2019 года проведет предсезонные матчи в Китае

В Китай приедут «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз». Команды сыграют два матча между собой.
Возвращение станет кульминацией многолетнего процесса восстановления отношений между НБА и Китаем.
В 2019 году комиссионер лиги Адам Сильвер и НБА поддержали генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори из-за его высказываний по поводу протестов в Гонконге. Разногласия привели к потере выгодных спонсорских контрактов и временному исключению игр НБА из эфира китайского телевидения.
Как сообщает ESPN, за последние несколько лет отношения улучшились при содействии генерального директора NBA China Майкла Ма.
Популярность НБА в Китае остается высокой среди болельщиков, а баскетбол является самым популярным видом спорта в Макао.
С 2004 по 2019 год 17 команд НБА провели в Китае в общей сложности 28 предсезонных матчей.