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НБА впервые с 2019 года проведет предсезонные матчи в Китае

НБА проведет два предсезонных матча в Макао в октябре 2025 года, сообщает ESPN.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В Китай приедут «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз». Команды сыграют два матча между собой.

Возвращение станет кульминацией многолетнего процесса восстановления отношений между НБА и Китаем.

В 2019 году комиссионер лиги Адам Сильвер и НБА поддержали генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори из-за его высказываний по поводу протестов в Гонконге. Разногласия привели к потере выгодных спонсорских контрактов и временному исключению игр НБА из эфира китайского телевидения.

Как сообщает ESPN, за последние несколько лет отношения улучшились при содействии генерального директора NBA China Майкла Ма.

Популярность НБА в Китае остается высокой среди болельщиков, а баскетбол является самым популярным видом спорта в Макао.

С 2004 по 2019 год 17 команд НБА провели в Китае в общей сложности 28 предсезонных матчей.