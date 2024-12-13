«Полная катастрофа». Журналист из США — о падении рейтингов НБА

«Рейтинги НБА упали на 48% с 2012 года. Только в этом году на ESPN они упали на 28%. В то время как все остальные спортивные лиги ставят рекорды рейтингов. Полная катастрофа», — написал Трэвис в социальных сетях.
Рейтинги североамериканской лиги падают с начала сезона-2024/2025. Для примера — двойной матч открытия на ESPN: в среднем 1,6 млн зрителей, что на 42% меньше по сравнению с открытием сезона-2023/2024 с Виктором Вембаньямой.
НБА входит в пятерку главных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, наряду с НХЛ, МЛБ, МЛС и НФЛ. Была основана в 1946 году как Баскетбольная ассоциация Америки и, соединившись с Национальной баскетбольной лигой, была переименована в Национальную баскетбольную ассоциацию.
Действующим чемпионом НБА является «Бостон Селтикс». После победы в финале НБА в сезоне 2023/24 над «Даллас Маверикс», ставшей для «кельтов» 18-й, клуб из Бостона официально стал самой титулованной командой в истории НБА.