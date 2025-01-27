«Мы начали фирменный бизнес с возможностью продлить это партнерство, с перспективой на то, что оно будет продолжаться и после моей игровой карьеры. Мы понимаем, что это взаимовыгодное соглашение для того, чтобы сделать несколько замечательных вещей, собрать отличный коллектив, увеличить масштаб бизнеса и написать прекрасные истории. Вера — это большая часть того, кем я являюсь на площадке и вне ее. Я верю в Under Armour и Curry Brand, в команду, которая сейчас работает, и в то, что мы делаем вместе. У нас общее видение большого будущего», — приводит слова Карри ESPN.