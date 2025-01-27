Майкл Джордан, Nike и $1,5 млрд
Легендарный баскетболист и шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Майкл Джордан начал сотрудничать с Nike в 1984 году. Компания предложила талантливому игроку $2,5 млн и создала для Джордана первую именную пару кроссовок Air Jordan в красно-черно-белом цвете, нарушив правила НБА, согласно которым 51% обуви игрока должен был быть белого цвета. Nike обязалась выплачивать штраф в $5 тысяч каждый раз, когда Джордан выходил на паркет. Также компания предложила спортсмену 25% от продажи каждой пары Air Jordan.
В компании Nike хотели заработать на продаже Air Jordan $3 млн в течение первых трех лет, но в первый год прибыль составила более $126 млн. В 1997 году был создан отдельный Jordan Brand, чья прибыль в 2022 году достигла $5 млрд. Майкл Джордан за 40 лет сотрудничества получил огромные деньги от продаж.
Лионель Месси, Adidas и $1 млрд
Восьмикратный обладатель самой престижной индивидуальной награды в футболе — «Золотой мяч» Лионель Месси, выступающий в МЛС за «Интер Майами» заключил первое соглашение с Adidas в 2006 году. Тогда за сотрудничество ему предложили £400 тысяч в год.
В 2015 году Месси стал лицом бренда, а спустя два года компания заключила с нападающий пожизненный контракт. За игру в бутсах Adidas Месси получает £18 млн в год.
Тайгер Вудс, Nike и $500 млн
Один из самых титулованных гольфистов в истории Тайгер Вудс 27 лет был амбассадором компании Nike. В 1996 году Вудс заключил с компанией первый контракт, а в 2013 году заключил с Nike 10-летнее соглашение.
В 2024 году Тайгер Вудс и Nike прекратили сотрудничество.
«Это был один чертовски хороший раунд, Тайгер», — говорится в сообщении в одной из соцсетей компании.
Как сообщает издание Forbes, за почти 30 лет сотрудничества гольфист заработал более $500 млн.
Стеф Карри, Under Armour и $215 млн
Четырехкратный чемпион НБА в составе команды «Голден Стейт Уорриорз» Стеф Карри впервые подписал контракт с Under Armour в 2013 году. Спустя 7 лет игрок совместно с Under Armour запустил бренд с собственным логотипом Curry Brand, который производит кроссовки, а также одежду для баскетбола, гольфа и бега. Изначально Карри получал $4 млн в год, а в 2015 году сумма выросла до $20 млн.
В 2023 году Карри продлил соглашения с Under Armour.
«Мы начали фирменный бизнес с возможностью продлить это партнерство, с перспективой на то, что оно будет продолжаться и после моей игровой карьеры. Мы понимаем, что это взаимовыгодное соглашение для того, чтобы сделать несколько замечательных вещей, собрать отличный коллектив, увеличить масштаб бизнеса и написать прекрасные истории. Вера — это большая часть того, кем я являюсь на площадке и вне ее. Я верю в Under Armour и Curry Brand, в команду, которая сейчас работает, и в то, что мы делаем вместе. У нас общее видение большого будущего», — приводит слова Карри ESPN.
Детали соглашения не разглашаются, но сообщается, что сумма может достигнуть $1 млрд.
Деррик Роуз, Adidas и $185 млн
Самый ценный игрок сезона-2010/201, выступающий за команду НБА «Чикаго Буллз» Деррик Роуз подписал крупное спонсорское соглашение с компанией Adidas на пике карьеры в 2011 году. Контракт на $185 млн был рассчитан на 14 лет, а с учетом бонусов сумма могла увеличиться до $200 млн.
Но после сезона-2010/11 карьера Роуза пошла на спад из-за травм. Роуз получил разрыв крестообразных связок левого колена и полностью пропустил сезон-2012/13. Позднее Роуза подкосило еще несколько неприятных травм. Деррик Роуз объявил о завершении карьеры в 2024 году толком не выходя на паркет с 2017 года.