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Клуб НБА продадут за рекордную для Северной Америки сумму

Клуб НБА планируют продать за рекордную сумму в истории североамериканского спорта.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Об этом сообщает портал Sportico.

Инвестиционный фонд Sixth Street и Уильям Чисхолм пришли к соглашению с семьей Граусбек, нынешними владельцами клуба «Бостон». Сумма продажи составит $6,1 млрд.

Ранее, летом 2024-го, издание Fadeaway World сообщало, что решение семьи о продаже контрольного пакета франшизы связано с ужесточением штрафов по налогу на роскошь и внутренними финансовыми спорами. о владении семьи клуб был 23 года — они приобрели его за $360 млн в 2002 году.

В настоящий момент «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. В активе команды 50 побед и 19 поражений. Клуб 18-кратный чемпион НБА и является самым титулованным в ассоциации. Следующую встречу команда проведет в гостях против «Юты» 22 марта.

Известно, что сделка пройдет в несколько этапов по соглашению сторон.