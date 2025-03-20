Клуб НБА продадут за рекордную для Северной Америки сумму

Об этом сообщает портал Sportico.
Инвестиционный фонд Sixth Street и Уильям Чисхолм пришли к соглашению с семьей Граусбек, нынешними владельцами клуба «Бостон». Сумма продажи составит $6,1 млрд.
Ранее, летом 2024-го, издание Fadeaway World сообщало, что решение семьи о продаже контрольного пакета франшизы связано с ужесточением штрафов по налогу на роскошь и внутренними финансовыми спорами. о владении семьи клуб был 23 года — они приобрели его за $360 млн в 2002 году.
В настоящий момент «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. В активе команды 50 побед и 19 поражений. Клуб 18-кратный чемпион НБА и является самым титулованным в ассоциации. Следующую встречу команда проведет в гостях против «Юты» 22 марта.
Известно, что сделка пройдет в несколько этапов по соглашению сторон.