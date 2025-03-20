Клуб НБА продадут за рекордную для Северной Америки сумму

Ранее, летом 2024-го, издание Fadeaway World сообщало, что решение семьи о продаже контрольного пакета франшизы связано с ужесточением штрафов по налогу на роскошь и внутренними финансовыми спорами. о владении семьи клуб был 23 года — они приобрели его за $360 млн в 2002 году.