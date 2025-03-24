Стефен Карри забросил невероятный мяч через всю площадку: видео

В этом сезоне Карри провел 60 матчей, в которых набирает 24,2 очка, 4,4 подбора и 6,0 передачи в среднем за игру. 14 марта в домашней игре против «Сакраменто Кингз» (130:104) Карри реализовал свой 4000-й трехочковый бросок, став первым баскетболистом в истории НБА, достигшим этого показателя.