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Стефен Карри забросил невероятный мяч через всю площадку: видео

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отметился фантастическим попаданием на разминке перед матчем с «Торонто Рэпторс» (117:114).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

37-летний баскетболист потряс всех присутствующих невероятным попаданием одной рукой через всю площадку.

В третьей четверти матча Карри неудачно приземлился на спину после борьбы под кольцом. Четырехкратному чемпиону НБА диагностировали ушиб тазобедренного сустава, из-за которого он пропустит несколько матчей.

В этом сезоне Карри провел 60 матчей, в которых набирает 24,2 очка, 4,4 подбора и 6,0 передачи в среднем за игру. 14 марта в домашней игре против «Сакраменто Кингз» (130:104) Карри реализовал свой 4000-й трехочковый бросок, став первым баскетболистом в истории НБА, достигшим этого показателя.