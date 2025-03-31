Кириленко назвал россиянина, который больше всех готов к НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что центровой «Мичиган Вулверинз» Владислав Голдин наиболее готов к игре в НБА среди всех российских баскетболистов.
«Конечно же, очень рад за всех трех наших ребят, кто прям явно выделяется. Это и Лахин, и Голдин, и Демин. На мой взгляд, Голдин больше всех из них готов к НБА. Он уже взрослый и готовый игрок. Действительно, для него сложился удачный сезон в NCAA, несмотря на то что его команда вылетела из ⅛ финала “Мартовского безумия”, — сказал Кириленко в эфире передачи “Весь спорт”.
«Влад уже готов быть основным игроком в своей команде. Опять же, все будет зависеть от клуба, в который он попадет. Поскольку на сегодняшний день позиция пятого номера очень размытая. Голдин все же классический центровой. Егор Демин и Виктор Лахин пока сыроваты, хотя они уже готовы выступать в структуре НБА», — добавил президент РФБ.
Владислав Голдин был признан лучшим игроком сезона в конференции Big 10 Национальной ассоциации студенческого спорта США. В финале турнира его команда обыграла «Висконсин Бэджерс» и стала победителем конференции. По итогам соревнований баскетболист также вошел в символическую пятёрку.