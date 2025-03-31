Кириленко назвал россиянина, который больше всех готов к НБА

«Конечно же, очень рад за всех трех наших ребят, кто прям явно выделяется. Это и Лахин, и Голдин, и Демин. На мой взгляд, Голдин больше всех из них готов к НБА. Он уже взрослый и готовый игрок. Действительно, для него сложился удачный сезон в NCAA, несмотря на то что его команда вылетела из ⅛ финала “Мартовского безумия”, — сказал Кириленко в эфире передачи “Весь спорт”.