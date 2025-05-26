Назван клуб НБА, который интересуется Егором Деминым

Руководство клуба НБА «Чикаго Буллз» внимательно следит за россиянином Егором Деминым, который готовится к участию в драфте НБА 2025 года. Об этом сообщает Chicago Sun-Times.
По данным источника, «Буллз» всерьез рассматривают возможность выбора Демина на драфте-2025. При этом отмечается, что интерес к игроку стремительно растет, и существует высокая вероятность того, что он окажется среди первых десяти выборов драфта. Ранее Демин принял участие в преддрафтовом комбайне, где выполнял различные тренировочные упражнения и проходил собеседования с представителями клубов.
Демин — сын бывшего баскетболиста подмосковных «Химок» и пермского «Урал-Грейта» Владимира Демина. С 2021 года Егор выступал за мадридский «Реал», в том числе дважды завоевал титул победителя юниорской Евролиги и успел провести одну игру за главную команду. По окончании сезона-2023/24 Демин решил отправиться в США. Прошедший сезон провел в американской студенческой лиге в составе Университета Бригама Янга (BYU\. В университете его называли «возможно, самым выдающимся игроком, когда-либо участвовавшим в баскетбольной программе BYU».
Россияне никогда не попадали в топ-10 на драфте НБА. Наивысший пик имел Ярослав Королев, которого в 2005 году под 12-м номером выбрал «Лос-Анджелес Клипперс». Он в итоге не смог закрепиться в НБА.
В топ-20 из россиян также был выбран Сергей Карасев. В 2013 году он ушел под 19-м пиком в «Кливленд Кавальерс», но тоже не смог ярко проявить себя в НБА. Самый успешный россиянин в истории заокеанской лиги Андрей Кириленко был выбран под 24-м номером клубом «Юта Джаз».
Драфт НБА в 2025 году пройдет с 25 по 26 июня.