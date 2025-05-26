Назван клуб НБА, который интересуется Егором Деминым

В топ-20 из россиян также был выбран Сергей Карасев. В 2013 году он ушел под 19-м пиком в «Кливленд Кавальерс», но тоже не смог ярко проявить себя в НБА. Самый успешный россиянин в истории заокеанской лиги Андрей Кириленко был выбран под 24-м номером клубом «Юта Джаз».