«Оклахома» обыграла «Индиану» и сравняла счет в финале НБА

«Индиана», как и «Оклахома», ни разу в своей истории не становилась чемпионом НБА. Для обеих команд это второй финал в истории — «Индиана» в 2000 году уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (2−4), а «Оклахома» в 2012 году проиграла «Майами Хит» (1−4).