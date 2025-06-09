«Оклахома» обыграла «Индиану» и сравняла счет в финале НБА

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Оклахомы» и действующий MVP лиги Шей Гилджес-Александер — на его счету 34 очка, 5 подборов и 8 передач. У «Индианы» самым результативным стал разыгрывающий Тайриз Халибертон, набравший 17 очков, 3 подбора и 6 передач.
Первая четверть проходила в равной борьбе — в концовке стартового отрезка «Индиана» вела со счетом 20:17, но после этого «Оклахоме» удался рывок в счете 35:9, благодаря чему хозяева завладели 20-очковым преимуществом. Это преимущество «Оклахомы» сохранялось на протяжении большей части матча.
«Оклахома» сравняла счет в серии до четырех побед — 1:1. Первый матч закончился невероятной победой «Индианы» (111:110), которая большую часть встречи уступала в счете, но в концовке отыграла 15 очков и вышла вперед за 0,3 секунды до финальной сирены.
«Индиана», как и «Оклахома», ни разу в своей истории не становилась чемпионом НБА. Для обеих команд это второй финал в истории — «Индиана» в 2000 году уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (2−4), а «Оклахома» в 2012 году проиграла «Майами Хит» (1−4).
Третий матч финальной серии пройдет на домашнем паркете «Индианы» в ночь на четверг, 12 июня. Начало матча — в 3:30 по московскому времени.