«Оклахома» вновь обыграла «Индиану» и вышла вперед в финале НБА

Матч прошел на домашнем паркете «Тандер» и завершился со счетом 120:109. Самым результативным игроком 5-й игры стал Джейлен Уильямс из «Оклахомы», набравший 40 очков, 14 из 25 с игры. Также самый ценный игрок регулярного чемпионата Шей Гилджес-Александер оформил дабл-дабл. На его счету 31 очко и 10 передач. У «Индианы» больше всех баллов на счету Паскаля Сиакама (28).
Один из лидеров «Индианы» Тайриз Халибертон провалил матч, набрав лишь 4 очка, 7 подборов и 6 передач. Он ни разу не смог забить с игры. В перерыве встречи стало известно, что Халибертон испытывает проблемы с правой ногой.
«Это финал. Я всю жизнь работал, чтобы оказаться здесь. Я хочу выйти и бороться… Сегодня я был далек от идеальной игры… Но если я могу ходить — я буду играть», — ответил Халибертон на вопрос о травме.
Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл признал, что Тайриз играет с повреждением.
«Он не на 100% здоров. Это очевидно. Но я не думаю, что он пропустит следующую игру. В перерыве мы обсуждали его состояние, но он настоял на том, чтобы продолжить. Во второй половине он сделал много полезного, но он не в идеальной форме. В этой серии много парней, которые не полностью здоровы», — сказал Карлайл.
Благодаря этой победе «Оклахома» вышла вперед в серии — 3:2.
«Индиана», как и «Оклахома», ни разу в своей истории не становилась чемпионом НБА. Для обеих команд это второй финал в истории — «Индиана» в 2000 году уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (2−4), а «Оклахома» в 2012 году проиграла «Майами Хит» (1−4).
Шестой матч финальной серии пройдет на домашнем паркете «Индианы» в ночь на пятницу, 20 июня.